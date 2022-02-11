  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (五) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際保險股】宏利：固定收益市場孳息率每升50點子　集團內含價值將改善18.5億加元

股市 16:06 2022/02/11

分享：

宏利 （00945） 昨公佈第四季季績後舉行電話會議，宏利總裁兼首席執行官高瑞宏 （Roy Gori ）在會上指出，通脹升溫通常都可轉化為更高的利率水平，這正常而言對宏利屬正面消息。他又指，固定收益市場的孳息率每上升50點子，便會帶動集團內含價值（embedde value）改善18.5億加元。

Gori承認，通脹加劇亦會對集團造成負面影響，因成本與開支會增加，但指集團非常聚焦於推動業務規模效益及數碼化，集團效率亦已在過去幾年獲得顯著提升。他又相信，集團具彈性透過控制開支或調整價格，以抵銷有關影響。因此，在一般情況而言，更高的利率水平對宏利屬正面因素。

宏利首席精算師Steve Finch補充指，宏利或會將長期護理業務的價格上調，因有關業務容易受成本上漲左右。不過Finch表示，疫情推動成本較低的在家護理服務，抵銷了有關影響。

宏利第四季收入淨額升16.9%至21億加元，核心盈利為17億加元，按固定匯率基礎計算，按年增長20%，新造業務價值錄得5.55億加元，按年增長17%。第四季的季度普通股股息上調18%至0.33加元，全年股息1.22加元，現價股息率升至4.5厘。集團又推出「常規發行人要約」計劃，藉以回購不多於已發行流通的普通股的5%。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

相關文章：

宏利（00945）業績勝預期全日升逾1% 重溫宏利買賣策略

【高息股攻略】宏利派0.33加元　股息率升到4.5厘　擬推回購計劃

【國際保險股】宏利獲多倫多證交所批准　回購註銷不多於9700萬股

 

港股 保險行業 宏利金融－S（00945） 內含價值 回購 通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾180間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾180間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【美股期貨】憂美大幅加息　歐股早段下跌、道指期貨跌近百點（不斷更新）
【美股期貨】憂美大幅加息　歐股早段下跌、道指期貨跌近百點（不斷更新）
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌17點　美團跌逾2%、騰訊跌逾1%　正榮地產、正榮服務挫逾六成及五成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌17點　美團跌逾2%、騰訊跌逾1%　正榮地產、正榮服務挫逾六成及五成（不斷更新）
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款