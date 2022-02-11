【國際保險股】宏利：固定收益市場孳息率每升50點子　集團內含價值將改善18.5億加元

宏利 （00945） 昨公佈第四季季績後舉行電話會議，宏利總裁兼首席執行官高瑞宏 （Roy Gori ）在會上指出，通脹升溫通常都可轉化為更高的利率水平，這正常而言對宏利屬正面消息。他又指，固定收益市場的孳息率每上升50點子，便會帶動集團內含價值（embedde value）改善18.5億加元。

Gori承認，通脹加劇亦會對集團造成負面影響，因成本與開支會增加，但指集團非常聚焦於推動業務規模效益及數碼化，集團效率亦已在過去幾年獲得顯著提升。他又相信，集團具彈性透過控制開支或調整價格，以抵銷有關影響。因此，在一般情況而言，更高的利率水平對宏利屬正面因素。

宏利首席精算師Steve Finch補充指，宏利或會將長期護理業務的價格上調，因有關業務容易受成本上漲左右。不過Finch表示，疫情推動成本較低的在家護理服務，抵銷了有關影響。

宏利第四季收入淨額升16.9%至21億加元，核心盈利為17億加元，按固定匯率基礎計算，按年增長20%，新造業務價值錄得5.55億加元，按年增長17%。第四季的季度普通股股息上調18%至0.33加元，全年股息1.22加元，現價股息率升至4.5厘。集團又推出「常規發行人要約」計劃，藉以回購不多於已發行流通的普通股的5%。

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