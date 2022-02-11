▲ 【縮減班次】九巴13條巴士路線尾班車提早至晚上8時 涉荃灣、屯門、沙田及將軍澳等地區（附路線）

本港第五波疫情肆虐，在家工作人數增加，港鐵 （00066） 及載通 （00062） 旗下九巴均縮減班次。九巴手機APP的路線通告顯示，由2月11日晚上開始，13條巴士路線的尾班車時間提早至晚上8時，包括47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M，涉及地區包括荃灣、屯門、沙田及將軍澳等。

九巴除縮減13條巴士路線行車時間，多條巴士路線的行車時間於2月11至17日期間也有調整。

港鐵方面，港鐵即日起調整部分路線晚上8時後的列車服務，大部分乘客候車時間略為延長1至2分鐘。

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