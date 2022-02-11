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【串流平台戰局】Disney+綁售策略增訂戶　分析師：注意達到飽和點

商業 15:59 2022/02/11

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迪士尼（Disney）本周公布2021年第四季財報，當中最大亮點包括旗下串流影音平台Disney+新增1,180萬付費訂戶，超越市場預估的817萬訂戶。雖然Disney+在最近一季的訂閱數，縮小了與串流影音平台一哥Netflix的差距，惟當中仍存有串流服務市場陷入瓶頸的擔憂。

隨串流服務市場逐漸飽和，有市場分析師認為，迪士尼藉著綁售Hulu Live、ESPN+平台的「捆綁式」優惠策略確實可提高用戶數，然而會於某時點達到飽和。

據外媒《路透社》報道，熱門影集包括曼達洛人 （The Mandalorian）和黑寡婦（Black Widow）等，令Disney + 第一季新增訂閱人數突破千萬，但仔細研究該數據可發現，推動訂閱人數增長的動力部分來自迪士尼將Disney+與ESPN+ 、Hulu Live綁售的策略。

【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場

【HBO Max X Disney+】平分FOX電影播放權　《失靈腦朋友》為協議首部上架作品

投資研究公司Moffett Nathanson的分析師Michael Nathanson指出，Disney+中的200萬新增訂閱人數，來自與 Hulu Live自動綁售，另有260萬人則來自迪士尼在印度推出收費較低的串流平台Disney+ Hotstar。Disney+ Hotstar從每戶每月獲得的平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）約為1美元（約7.8港元）。

Hargreaves Lansdown的分析師Sophie Lund-Yates則表示，以目前情況而言，迪士尼正與更早入門的串流服務市場對手競爭地位，「但對於擁有大量內容且享譽全球的製片大廠來說，這尚無法滿足期望。」

增在地化內容應對　建國際內容創作中心

因應美國市場逐漸飽和，迪士尼高層亦強調在地化內容的重要性。而該公司早前亦宣布，創建國際內容創作中心，由公司原有高管Rebecca Campbell，擔任創作中心的行政總裁，支援迪士尼在全球擴展和消費者上的業務。並監督更多本地製作內容的創作，以推動Disney+、Hulu 和Star+的發展。

Third Bridge高級分析師Joe McCormack指出，Disney + 今年夏季將擴大至全球超過42個國家，所以國際增長狀況應該會比美國更為重要。

【Disney+】與Netflix關鍵差別　Disney+難吸引年老用家收看

責任編輯：張寶燕

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