▲ 【加密貨幣】研究：去年勒索軟件收取近47億港元加密貨幣贖金 活躍勒索軟件數目再創新高

勒索軟件攻擊肆虐，不乏黑客要求受害企業以比特幣（Bitcoin，BTC）等加密貨幣支付贖金，區塊鏈分析公司Chainalysis發表報告，去年黑容通過勒索軟件收取加密貨幣贖金規模達到6.02億美元（約47億港元），雖然按年下降13%，但去年勒索軟件平均收獲的贖金規模創歷史新高，達到118,000美元，高過2020年的88,000美元及2019的25,000美元。

Chainalysis表示，考慮到去年上半年勒索軟件收入突破2020年上半年同期，認為2021年數據仍然被低估，而且Chainalysis 仍在繼續識別與勒索軟件相關的錢包。

活躍勒索軟件數量去年再創新高 至少140個收取加密貨幣付款

報告提到，去年也是有記錄以來活躍勒索軟件數量最多的一年。至少有 140 個勒索軟件收到了加密貨幣付款，較2020 年增加了21個，比2019年增加了 61 個。

Chainalysis又稱，黑客目前視大型企業組織為目標。報告估計，Conti是 2021 年最活躍的勒索軟件，去年收取價值超過2億美元的加密貨幣贖金。 Conti被指總部位於俄羅斯，採用勒索軟件即服務 （RaaS） 模式運營，將勒索軟件當作服務出售予關聯公司發起攻擊，以換取費用。

56%從勒索軟件地址發送資金流入6間加密貨幣企業

報告指出，利用加密貨幣進行勒索軟件攻擊有好處，但加密交易的透明度使當局更容易追踪資金的動向。報告發現，自2020年以來，從勒索軟件地址發送的資金中約56%流向6間加密貨幣企業，包括3間主流交易所、一間位於俄羅斯的高風險交易所。認為執法部門可以顯著減少黑客套現的選擇，減少進行勒索軟件攻擊的經濟動機，並阻礙勒索軟件組織的運營能力。

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記者：李哲毅