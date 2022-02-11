【疫情消息】 百老匯宣佈荷里活廣場戲院3月結業 抱歉未能在光影之下道別

第五波疫情在本港爆發，確診人數日益上升，因而政府再次收緊防疫限制，戲院再一次被逼關閉，生意又再完全停頓。百老匯院綫今日（11日）宣布，位於鑽石山商場荷里活廣場3樓的荷里活百老匯戲院，即將於3月結業。

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百老匯院綫於Facebook專頁表示，感謝市民多年對荷里活百老匯，但由於租約至三月期滿以及疫情關閉令，抱歉未能在光影之下道別，不過期望日後與市民大眾在其他百老匯戲院再次見面。

有關荷里活百老匯的bcinephile會員部服務將會暫停，會員可到荃灣百老匯、百老匯The ONE及百老匯電影中心辦理會籍申請或延續安排及影碟借還服務之手續。

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責任編輯：羅浩濂