▲ 【第五波疫情】恒生元朗另一分行有員工確診、即時停業 最後上班日為2月7日

恒生銀行 （00011） 連續5日有分行員工確診，恒生位於青山道的元朗分行由今天（2月11日）起暫停服務，直至另行通知。恒生銀行接獲該分行一名員工通知，經檢測後初步確診感染新型冠狀病毒病。恒生會為該員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒，該分行全部員工會被安排接受檢測，並

會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

青山道分行的確診員工的最後上班日期為2月7日，上班前探測體溫正常。她主要負責在銀行大堂協助一般的客戶查詢，期間一直全程佩戴口罩。銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

恒生指，客戶可到天水圍分行辦理銀行服務。如有任何關於元朗分行保管箱服務的查詢，客戶可致電客戶服務熱線 （ 電話：2822 0228 ）。

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