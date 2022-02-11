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【ET講股通】梁耀康：驚加息（附time code）

股市 17:30 2022/02/11

分享：

市場預期3月加息50點子升溫，道指隔晚應聲跌526點。今早恒生指數低開87點，跌逾百點後回升，恒生指數半日微升19點，報24943點，尾市轉跌近百點。內房、內險股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 齊破頂，國壽 （02628） 、平保 （02318） 升逾3%，ATM逆市軟。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析加息如何影響港股。

Time code
00：00 - 大市今日市況速覽＋美國通脹數據速報
01：09 - 美國聯儲局官員放鷹   市場憂加息步伐加快
03：44 - 留意未來2日美股走向、債息   市場或可消化加息預期
05：25 - 港股科技股整體偏軟、波動可接受
06：45 - 科技股未太差   反覆向上趨勢未變
07：02 - 內房股造好    宜選龍頭中海外 （00688）
07：41 - 正榮地產 （06158） 傳不贖回永續債股價大插逾六成   拖累大市氣氛
08：04 - 內房股相關板塊可留意   中國建築 （03311） 可考慮吸納
08：39 - 綠城管理 （09979） 調整至6元水平可考慮買入
10：26 - 潛力股推介：滙豐 （00005）
13：44 - 大市平穩   未來兩日留意美股、美債息
15：41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 技術走勢如何？有機會下試200元吸貨嗎？
21：00 -  觀眾問股：中國人壽 （02628） 15.3元元有貨如何處理？上望多少？
22：45 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.15元買入可以返家鄉嗎？
25：05 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景點睇？未有貨可買入？
27：13 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 46.63元有貨    甚麼價位可加貨？上望多少？
29：54 - 觀眾問股：正榮地產 （06158） 大跌    可搏入低撈嗎？
31：13 - 觀眾問股：內房股似回暖   值得買碧桂園 （02007） 、世荗 （00813）
31：48 - 內房選龍湖 （00960） 更好
33：58 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 13.02元買入   目標價看多少？
35：18 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 未有貨可以買入嗎？
36：01 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 想買入長渣收息   甚麼價位可買入？
38：45 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3176325

欄名 : ET講股通

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