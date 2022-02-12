【清酒新世界@iM網欄】令人困擾的「溫度」 三千櫻．二

農曆新年快過去了，不知道在疫情下大家有沒有機會拜年收利是或派利是呢？我就沒有怎麼去拜年了，都是繼續介紹不同的清酒給大家吧！上星期介紹了一些關於三千櫻酒造的過去，這篇就來說說現在的「三千櫻」了，在2020年10月遷移到現時北海道上川郡東川町，說到遷移當然是整個酒造搬過去，也即是說能夠拆下來能夠保存的都通通搬過去北海道了！

就比如擁有143年歷史的牆壁和屋頂，這個搬遷項目相當龐大，一定要靠酒造的齊心合力才能順利到達北海道，到達北海道後工程也包括擴建和改造酒造的部份，所以他們要相當小心地使用原有歷史悠久的建築物，雖然說到這裏感覺真的很困難，因為怎樣說搬遷的距離最起碼都有1550公里，甚至更多；但搬遷的工作並不是最困難的，對他們來說最關心的是怎樣維護酒造倉庫的問題。設備與大自然之間的平衡對於三千櫻酒造來說是十分重要，雖然酒造重生了，或許很多人認為一定會有很多最新設備，但對於他們來說，新設備也不一定能釀出好的清酒。

比起拆除及維護搬遷的問題其實都不是最困擾的，令他們最困擾的是「溫度」，他們搬遷的原因是因為全球暖化影響，在過去幾年的冬季，溫度的變化過程比他們想像困難得多，而且需要大量時間和精力去克服，所以他們就決定北上，從岐阜縣的中津川市到北海道的東川町。

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在2020 年 11 月 7 日他們以「東川町公設民營酒蔵・三千櫻酒造」的名義重新開始。作為北海道東川町的第一個清酒酒造，不僅成為了當地人喜愛的清酒釀造，而且東川町在日本各地也充滿希望，三千櫻酒造將努力製作可以傳播到世界的清酒。我們都能夠從他們搬遷的是事件中，學習到堅持還有對釀造清酒的耐力，哪怕是一個可以使用100年的倉庫；即使被認定為新世界的北海道東川町，他們也希望這個倉庫能夠成為一個繼續持續多100 年，甚至是1000 年的倉庫。

三千櫻酒造株式会社

地址：北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話：0166-82-6631 官網：https://michizakura.jp/

作者 _Chris Wong （汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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