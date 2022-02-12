【Mosaic慢慢砌@iM網欄】各國文化欣賞 冬奧裏的古典樂

有沒有在看北京冬奧？以前很少留意冬季奧運，這次在家門口北京舉辦，沒有時差，而且接近新年期間，特別熱衷收看。

當然，我只是一個在生活中尋找藝術的人，所以在冬奧裏特別關注其中的藝術元素。首先是二月四日的開幕禮，已經讓許多古典樂迷們熱烈地討論起來。

今次冬奧開幕禮簡約低調，是考慮到全世界抗疫的心境吧，雖然亮出許多科技色彩，卻不令人炫目，其實也不失溫馨溫情。我發覺開幕禮上不少審美元素都是很國際化的，例如雪花、和平鴿、橄欖枝、心型圖案等。好多小朋友参与演出，給人充滿希望幢憬的感覺。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

說回讓古典樂迷熱烈討論的，當然是各國運動員出埸時的背景音樂了，原來大會特意挑選了十九首世界著名的古典音樂，表達中國人的與眾樂樂和和對各國文化的欣賞。在網上社交媒體，每有一首音樂響起，古典愛好者們都踴躍猜猜那首是誰！

▲ 冬奧的火炬展示包含雪花，橄欖枝的元素

根據大家的互相貢獻，聽出了其中十八首樂曲是：羅西尼《威廉·泰爾》序曲，艾爾加《威風堂堂進行曲》，柴可夫斯基《胡桃夾子》插曲，巴赫《D大調第三管弦樂组曲》吉格舞曲，威爾第《阿依達》凱旋進行曲，小約翰·史特勞斯《春之聲圓舞曲》，貝多芬《土耳其進行曲》，貝多芬《第五交响曲-命運》，格林卡《魯斯蘭與柳德米拉》序曲，威爾第《茶花女》飲酒歌，比才《卡門》序曲，布拉姆斯《匈牙利舞曲》，瓦爾德.都費爾《溜冰圓舞曲》，蘇佩《輕騎兵序曲》，韋華第《四季.春》，莫扎特《第四十交響曲》，德伏扎克《第九交响曲.來自新大陸》，柴可夫斯基《天鹅湖》之四小天鹅。大家估到多少首？我喜歡古典樂僅有幾年時間，所以只聽得出約十一、二首，剛剛合格。

其中法國作曲家瓦爾德.都費爾及俄羅斯作曲家格林卡，孤陋寡聞的我更是首次知識，都費爾的《溜冰圓舞曲》自然配合冬奧主題。而格林卡的《魯斯蘭與柳德米拉》則是取材自俄國著名詩人普希金的長篇詩作，內容是英雄救美，有情人終成眷屬。

咿？為何少了一首？那是國家隊出塲時的背景音樂，因為是壓軸出塲，網上又在爭相無獎競猜會是哪一首？結果不少人猜中了，是王莘曲詞的《歌唱祖國》。嚴格來說，這首被稱為「第二國歌」的經典歌曲並非古典音樂，它於一九五一年才推出，屬於當代作品。慷慨激昂的曲調配以紅色的裝束，國家隊的出埸的確好有振奮鼓舞的氣勢。

除了開幕禮，冬季奧運最多機會聽到古典音樂的項目當然是花樣滑冰了。擁有許多粉絲的羽生結弦用了聖桑的《引子與迴旋隨想曲》，代表美國的陳巍選了普契尼的《波希米亞人》，另外也有中國音樂《梁祝》、《卧虎藏龍》等。如果大會在直播比賽時即時打出樂曲名字就好了。

其中一雙中國隊的王詩玥、柳鑫宇比賽時的音樂是《功夫鋼琴》，這首The Piano Guys 結合《功夫熊貓》和蕭邦前奏曲的作品，竟然非常富於中國風格，前段抒情，後段跳脫，適合花樣滑冰動靜皆宜的特點。王詩玥、柳鑫宇的服裝設計也是古今結合，創意源於北宋畫家王希孟的《千里江山圖》，柳鑫宇那件是青山，王詩玥那件是綠水，两人表演時還配以中國舞的動作，真是視聽舞和技巧結合的藝術享受！

▲ 柳鑫宇、王詩玥充滿中國風的雙滑冰

希望通過北京冬奧讓更多人喜歡古典樂，在疫情越來越嚴重的時候，不會那麼恐慌失措。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

更多Mosaic慢慢砌@洪捷的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！