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【病毒檢測】Prenetics楊聖武：正提高檢測量和增加人手　3月每日檢測量將倍增至6萬次測試

Hot Talk 15:16 2022/02/11

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【病毒檢測】Prenetics楊聖武：正提高檢測量和增加人手　3月每日檢測量將倍增至6萬次測試

第五波疫情爆發，本港檢測人數大增，排隊檢測時間以小時計。本港初創獨角獸、 基因及診斷檢測公司Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武指，Prenetics正在提高檢測量和增加人手，以應對社會目前對PCR核酸檢測前所未有的需求，檢測量將由現時每天處理約3萬次測試，3月將擴大至約6萬次測試。

華大基因：冀內地派千人來港將每日檢測量升至300萬【下一頁】
 
楊聖武指，本港醫院在第五波疫情中已超負荷運作，當前最迫切需要的是鼓勵市民進行家居檢測，及早發現感染和減低社區傳播風險，從以減輕香港醫療系統的壓力。他稱，Prenetics Circle HealthPod可於家中進行檢測，並於30分鐘内提供具PCR實驗室質量的結果，而且能檢測所有當前已知的新冠病毒變異株，包括Delta和Omicron變種病毒，公司目前正在增加HealthPod的供應，並盡可能提供予更多人士。

新世界夥Prenetics向6家非牟利機構派20萬套快速檢測包【下一頁】

Omicron迅速傳播正引起大衆和衛生當局的高度關注，楊聖武稱，控制病毒傳播的能力將取決於市民能否快速和簡易地了解自身是否受到感染，目前市面上的快速測試主要有兩種，分別是快速抗原測試和快速分子測試。快速抗原測試通常不如PCR核酸檢測般準確，也有機會錯過感染的早期階段，但能以低成本進行大規模的篩查，集團旗下Circle HealthPod的快速分子測試能提供具PCR實驗室測試質量的結果。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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