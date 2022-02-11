▲ 【病毒檢測】Prenetics楊聖武：正提高檢測量和增加人手 3月每日檢測量將倍增至6萬次測試

第五波疫情爆發，本港檢測人數大增，排隊檢測時間以小時計。本港初創獨角獸、 基因及診斷檢測公司Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武指，Prenetics正在提高檢測量和增加人手，以應對社會目前對PCR核酸檢測前所未有的需求，檢測量將由現時每天處理約3萬次測試，3月將擴大至約6萬次測試。

Omicron迅速傳播正引起大衆和衛生當局的高度關注，楊聖武稱，控制病毒傳播的能力將取決於市民能否快速和簡易地了解自身是否受到感染，目前市面上的快速測試主要有兩種，分別是快速抗原測試和快速分子測試。快速抗原測試通常不如PCR核酸檢測般準確，也有機會錯過感染的早期階段，但能以低成本進行大規模的篩查，集團旗下Circle HealthPod的快速分子測試能提供具PCR實驗室測試質量的結果。

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