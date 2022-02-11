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【二手樓價】綠悠雅苑移民盤870萬沽　創屋苑未補價新高

股樓投資 15:35 2022/02/11

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雖然近期各區均錄低市價成交，但個別屋苑更誕破頂買賣。中原地產陳輝麟說，房協資助房屋、位於青衣的綠悠雅苑3座高層F室，實用面積696平方呎，三房套間隔，業主已移民，原叫價938萬元（未補價），雖然最終累減68萬元，以870萬元易手，但成交價仍創屋苑二手未補價新高，實用呎價約12,500元。

據了解，買家為家庭客，鍾情綠悠雅苑三房戶，而且上址為高層單位，加上業主肯讓步減價，故決定承接。

同場加映【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

資料顯示，原業主於2013年4月以503.6萬元向房協一手購入單位，持貨近9年，現帳面獲利366.4萬元，物業期內升值約73%。

同場加映【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【有相睇】換樓客見減價盤增多　趁低吸納將軍澳靚裝居屋【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 青衣 綠悠雅苑 房協

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