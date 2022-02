【宏觀術數@iM網欄】術數防疫建言 化煞自保攻略

新春未過,驟然間疫情日益嚴重,由過年前幾十宗,瞬眼間變成每天600多宗,防疫措放又再次收緊,恐怕難免對疲憊的經濟帶來更大打擊,流年武曲化忌倒閉收入中斷潮惡化。本擬開始談春節後社會經濟預測,倒不如先補充一下術數上「防疫」措施作參考,保好健康無價寶,自求多福,財官事業可再作籌劃。

相信不少朋友都知道玄空飛星風水今年兩顆煞星五黃星和二黑病符星,五黃入中宮(房屋中央),二黑飛臨西南方,其中五黃主急病、意外或官災不順,二黑較多主慢性病患,但當兩者會合力量便會互相加強。如果家居或辦事處大門開在西南方,今年均容易招惹病災,特別是進門後直入單位的中央位置,容易同時發動病符和五黃大煞,所謂「二、五交加損主」。並且西南方今年正值歲破方(沖太歲),處所向此方流年也宜避免作修造裝修,以免發動煞星,少則招病災,甚或是非、官訟。如果家居廚房灶頭正值此方位,也是容易產生問題的。

再加上農曆正月壬寅月,流月輪替的玄空飛星二黑病符入中,也是合二、五雙煞,且流月五黃星飛入東北方寅宮的太歲方位,此方自然也宜靜不宜動。

綜合以上,至少中宮、西南及東南方都是須要避忌的方位。在家居或辦事處如果門向不是在這兩個方位,都總算可以稍為安心。不少商場也會於中庭位置空置作一些臨時活動舞台或促銷檔攤,變成本身已容易出現「動象」,特是新春期間,每每會擺放桃花、紅紫色花卉或賀年裝飾,大抵也以紅色為主,紅色為火,火生土而容易催動凶星。更甚者曾見商場在中庭位置放置大鼓讓人搞打作賀歲活動,更容易激發凶焰。

壬寅流年避煞化凶攻略

央陸趨避方式,首先在會合方位不宜動土如上述,日謙也將今歲流年的幾個特別的月份和受影響的方位列表如下,方便朋友參考:

農曆月份 年二黑月五黃 年二黑月二黑 年五黃月五黃 年五黃月二黑 正月 ( 2 月 4 日 ~3 月 4 日) 中央 四月 ( 5 月 5 日 ~6 月 5 日) 西南方 七月 ( 8 月 7 日 ~9 月 6 日) 西南方 中央 十月 ( 11 月 7 日 ~12 月 6 日) 中央

圖:流年流月二黑五黃交會表

如果辦室開西南門,可能的話能用擺設或臨時間隔分開和中央位置固然有效,惟說到家居卻可能因面積關係,放置屏風未必可行的話,那麼便可考慮作適當的化煞處理。化解二黑病符和五黃煞的風水擺設略有不同,也需考慮配合原本宅運盤,減少不良「副作用」。幸而兩者五行均屬土,若以流年來說簡單易用便以金來化洩。如果門開南角或常會動到這個方位,可以放置金屬的葫蘆(也以金色為佳)或六個金屬如銅製金錢掛在門上化洩。而中央位置若常有人走過生動,便在方位內的桌子或檯面等放置金屬圓盤或銅鐘等類似擺設(未確定地盤以靜態為穩),藉乾金力量化煞。

如果處所的西南方並非門戶、廚灶等常用的主事位,只要減免互通便夠,不一定要作化解。惟西南方屬坤宮,如果家中有年長女性,也宜注意其身體健康。

風調雨順,國泰民安相信是人們新年的願景。

