【MPF】取消強積金對沖法案今刊憲　無追溯力轉制日前受僱者不受惠

勞工處公布，《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》今日刊憲，禁止僱主用強積金制度下，僱主的強制性供款累算權益「對沖」僱員的遣散費或長服金。立法會將於本月23日審議法案。

勞工處表示，取消「對沖」安排有助改善僱員退休保障，也可鞏固強積金作為香港退休保障制度其中一根重要支柱的功能。

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法案修訂《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》等8條現行與「對沖」安排相關，或包含取消「對沖」安排後須修訂條款的法例、附屬法例。

取消「對沖」安排將於指定日期生效後，僱主不可用強積金制度下，僱主的強制性供款累算權益「對沖」僱員遣散費或長服金。至於僱主的自願性供款及其累算權益，以及歸因於僱員服務年數的酬金，則可繼續用於「對沖」轉制前後的遣散費和長服金。

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法案建議取消「對沖」安排不具追溯力，如僱員在轉制日之前受僱，僱主可繼續用其強積金供款累算權益「對沖」僱員在轉制日前的受僱期產生的遣散費和長服金。此安排有助減低轉制日前引發大規模裁員潮的風險。

取消「對沖」安排也適用於《職業退休計劃條例》下的職業退休計劃、《補助學校公積金規則》和《津貼學校公積金規則》下兩類學校的公積金計劃，以及獲豁免於強積金計劃的外地僱員海外職業退休計劃。

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