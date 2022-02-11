【大行點睇】花旗指對潤電發盈警不意外　集團估值不貴予「買入」評級

華潤電力(00836) 預計，去年純利按年減少70%至80%。花旗發表報告指出，對此並不意外，因為同業華能國電(00902) 和華電國際(01071) 同樣發盈警，該行將華潤電力目標價下調4%至25元，評級「買入」。

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花旗指，由於煤炭成本上升，將華潤電力2021年淨利潤預測削減76%，2022年預測削減28%，2023年削減24%。該行假設燃煤電價在2022年按年增長5%，單位燃料成本按年減少5%。花旗指，華潤電力的11.7倍2022年預測市盈率和1.1倍市賬率，與中國可再生能源股相比顯得不昂貴，預計在今年下半年分拆可再生能源業務將帶來估值上行。

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