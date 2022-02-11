【異動股】信達生物曾急挫12%　抗癌藥美國上市申請受阻

信達生物(01801)與禮來製藥合作的抗癌藥美國上市申請(BLA)有阻滯。美國食品及藥物管理局(FDA)召開腫瘤藥物諮詢委員會(ODAC)，以14票贊成、1票反對，通過要求做補充臨床試驗，證明藥物適用於美國人。局內官員提出質疑，認為內地試驗結果不適用於美國的病人，僅採用單一國家臨床數據，未能反映美國人口的多元化，亦質疑相關試驗，低估對病人的副作用。

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信達生物管理層在今天上午召開的投資人交流會上表示，對ODAC會議結果感到遺憾，但公司全球化的戰略方向堅定不變，後續將與禮來一起和FDA緊密溝通，探討補充臨床的可行方案。

信達管理層指出，公司2019年確定的全球化和創新為方向的發展戰略不會改變，此次ODAC會議給FDA的定調，為信達團隊明晰全球註冊途徑提供了更明確的判斷。且公司已做好準備，願意開放所有此次BLA申報所涉臨床中心予FDA審核。

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