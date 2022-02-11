【異動股】長和再升近2%創7個月高位　瑞信表示集團估值吸引

瑞信發表報告表示，將長和(00001)目標價從77元下調至74元，評級「增持」，以反映外匯兌換風險和下半年疲軟的零售銷售勢頭。該行下調對長和2021年及2022年每股經調整盈利預測各12.9%及3.2%。該行認為，長和目前估值相當於2022年市盈率預測為6倍，股息率5.4%，估值仍具吸引力。集團今日再升近2%創7個月新高。

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瑞信料長和去年下半年純利164億元按年持平，料收入將下跌8%，因受外滙兌換及零售市場疲弱所拖累。

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