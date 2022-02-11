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【香港經濟】花旗：收緊防疫故調低本港首季及全年經濟預測　料首季失業率回升至3.9%

宏觀解讀 14:57 2022/02/11

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【香港經濟】政府收緊防疫措施，多家機構調低香港經濟預測。(馮漢柱攝)

政府在第五波疫情下實施最嚴格的防疫措施，禁止兩個家庭以上的私人聚會，並擴大疫苗通行證範圍，多家機構先後調低本港經濟預測。花旗表示，本港疫情再升溫，預期確診個案仍未見頂，專家亦警告要6至8星期才能控制疫情，因此下調本港經濟及失業率預期，並指有機會進一步下調。

大摩料本港首季經濟負增長0.8%、降全年經濟增長預測【下一頁】

花旗認為，香港政府堅持「動態清零」政策，希望能控制Omicron及Delta傳染速度，降低香港公共醫療系統壓力及為提高疫苗接種比率爭取更多時間，因此實施嚴格的防疫措施，相信上半年中港通關的機會偏低，但維持下半年通關的預測。

疫苗通行證將於2月24日實施，花旗指，2月24日將是已接種人士及未接種人士的分水嶺，而實施疫苗通行證後，加上接種比率上升，即使未來疫情再度升溫，處所關閉的時間將會較之前縮短。

陳智思：對未來一年重新對全球開放非常樂觀【下一頁】

花旗將香港首季經濟增長預測，調低1.4個百分點至增長1.4%，第二季經濟調低1個百分點至增長2.3%，全年經濟調低0.7個百分點至曾長3.1%。

失業率方面，花旗預期，首季失業率會由去年第四季的3.9%，回升至4.7%，全年失業率則會升至4.2%。

相關文章：【第五波疫情】惠譽削本港經濟增長預測至1.5%　憂收緊限聚措施影響經濟恢復

相關文章：【美國加息】摩根資管：中美貨幣政策迥異　亞股及新興市場股市可追落後

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