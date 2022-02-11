【Android動向】Android 13 最新測試版本　增設三大功能

▲ (法新社圖片)

Google 為智能手機 Android 操作系統釋出最新 Android 13 首個開發者預覽版本，將繼續增強個人私隱及安全設定，不過預計7 月份才有機會推出正式版。

【FB新功能】Facebook Messenger增三大新功能 語音訊息可長達30分鐘

據網站《Android-developers.googleblog》報道，今次是 Android 13 第一個開發者預覽版本，最大更新是支援的應用程式介面（API），能夠分享相片、影片及其他文件時，可選取分享並逐一設定權限。

另外，Wi-Fi 連接部分，也有新的應用程式介面「Nearby device permission for Wi-Fi」，設定好需要的權限及位置，便可連接附近 Wi-Fi 裝置。估計可用於早前發布的不同裝置點撃傳輸（Tap to Transfer）功能。

預覧版 Android 13 更披露快速設定介面，使用下拉式選單設計，無需再進入功能選單。據報道，該系統還允許多語言設定，不同應用程式 App 可預設個別語言，無需與主系統相同。

【智能手錶】TAG Heuer 智能手錶可升級 WearOS 3.0 定價 14,400 元起

不過，今次只是 Android 13 開發者測試版本，並不建議一般用戶安裝，預計會於 4 月 開始數個 Beta 更新後，才會推出正式版本。

責任編輯：向頌勤

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：