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專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂

環球社會熱點 15:58 2022/02/11

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英國首相約翰遜周三表示，未來兩周內解除英格蘭所有防疫限制，包括強制新冠病毒檢測陽性人士隔離的法律要求。有英國專家接受英媒訪問時，批評政府取消強制隔離違背公共衛生基本原則。該英國專家指，撤銷隔離將增加尚未接種新冠疫苗兒童等人士染疫風險，令更多人患上新冠後遺症。

英國查理斯第二次確診新冠肺炎 【下一頁】

英國里茲大學（University of Leeds）病毒學博士格里芬（Stephen Griffin）接受天空電視台（Sky News）訪問時，批評約翰遜（Boris Johnson）取消隔離法律要求簡直瘋狂（crazy），直言其違背了公共衛生所有基本原則。格里芬表示，英國政府似乎完全放棄對民眾受感染的憂慮。

格里芬承認，放棄隔離措施對大部分普通民眾可能影響不算太大，但尚未接種疫苗的長者、兒童及臨床高危群體則有很大風險。格里芬同時警告，堅持隔離措施原因亦出於對新冠後遺症的憂慮，但當局完全未有作出相關衡量。

英格蘭兩周內解除所有防疫限制 料提前一個月解封 【下一頁】

倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）流行病學家古爾達薩尼（Deepti Gurdasani）亦表示，新冠後遺症出現頻率愈來愈高，特別是年輕人群體。她警告新冠後遺症絕非小病，病徵維持時間可逾半年。英國近期確診人數雖有所下降，但確診整體人數仍然很多。

英國政府數據則顯示，英國過去1周感染率下降22%。國家統計局（ONS）最新估算數據指，英國現時約有2%人口、即130萬人出現新冠後遺症的病徵維持逾1個月。

截至上周，英格蘭共有逾280萬人、即平均每19人就有1人曾確診。Our World in Data數據顯示，英國已有72.4%人口接種疫苗，更有56%人口已接種第3劑。

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責任編輯：李俊儀

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