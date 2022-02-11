【第五波疫情】中銀香港投入500億元信貸資源支持中小企　為客戶提供資金週轉

▲ 中銀香港表示，因應新一波疫情，投入500億元信貸資源支持本地中小企。

中銀香港 （02388） 表示，因應新一波疫情，進一步加大金融服務支持力度，投入500億元信貸資源支持本地中小企。中銀香港指，於2020年2月率先推出「抗疫防疫五項金融服務支持措施」，包括物業按揭貸款「延期還本」措施、「中小企抗疫專項貸款計劃」、支持保障抗疫物資供應等，支援受疫情影響的客戶。 針對疫情持續情況之下本地企業困難的經營環境，該行投入500億元信貸資源，為客戶提供資金週轉，適用於現有及全新中銀香港客戶。

中銀香港又繼續支持香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」項下「百分百擔保特惠貸款」等各類信貸擔保產品，以及「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，並全力支持金管局「預先 批核還息不還本」計劃。去年，各項計劃累計批出筆數和金額均領先市場。

除了資金支持，該行亦透過提供一系列貸款、存款、開戶、外匯、匯款及數碼服務費用減免或回贈等優惠，每戶總值高達18萬元，藉以減輕中小企負擔，降低營運成本。各項優惠包括「中小企融資擔保計劃」保費回贈高達港幣10萬元，豁免貸款手續費及新開戶手續費等；「中小企綠色款優惠計劃」手續費優惠高達5萬元；開立商業理財賬戶迎新優惠高達7200元，以及外匯、匯款、存款、BoC Bill綜合收款服務、商務卡等優惠。

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