  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (五) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】中銀香港因應新一波疫情　投入500億元信貸資源支持中小企

Hot Talk 14:29 2022/02/11

分享：

中銀香港表示，因應新一波疫情，投入500億元信貸資源支持本地中小企。

中銀香港 （02388） 表示，因應新一波疫情，進一步加大金融服務支持力度，投入500億元信貸資源支持本地中小企。

中銀香港指，於2020年2月率先推出「抗疫防疫五項金融服務支持措施」，包括物業按揭貸款「延期還本」措施、「中小企抗疫專項貸款計劃」、支持保障抗疫物資供應等，支援受疫情影響的客戶。 針對疫情持續情況之下本地企業困難的經營環境，該行投入500億元信貸資源，為客戶提供資金週轉，適用於現有及全新中銀香港客戶。 

中銀香港又繼續支持香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」項下「百分百擔保特惠貸款」等各類信貸擔保產品，以及「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，並全力支持金管局「預先 批核還息不還本」計劃。去年，各項計劃累計批出筆數和金額均領先市場。

除了資金支持，該行亦透過提供一系列貸款、存款、開戶、外匯、匯款及數碼服務費用減免或回贈等優惠，每戶總值高達18萬元，藉以減輕中小企負擔，降低營運成本。各項優惠包括「中小企融資擔保計劃」保費回贈高達港幣10萬元，豁免貸款手續費及新開戶手續費等；「中小企綠色款優惠計劃」手續費優惠高達5萬元；開立商業理財賬戶迎新優惠高達7200元，以及外匯、匯款、存款、BoC Bill綜合收款服務、商務卡等優惠。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

相關文章：

【中小企】大新銀行去年中小企客錄雙位數增長　更新「328 營商理財」服務攻初創

【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式

【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程

開啟hket App，閱讀全文
疫情 金融服務 銀行 香港金融管理局 香港按證保險有限公司 香港 中銀香港（02388） 金融

上一篇文章

【港股市況】ATM累恒生指數午後跌逾百點　內房內險股逆市造好（不斷更新）

下一篇文章

【國產PD-1】信達生物大瀉11%　與禮來製藥的PD-1赴美遇阻、需補充臨床數據才可獲批
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款