英外相搞錯羅斯托夫屬烏克蘭 俄羅斯：似同聾人對話

英國外相卓慧思周四（9日）於俄羅斯首都莫斯科與俄外長會晤。俄媒報道指卓慧思會晤期間發生一件尷尬的事，竟搞錯俄羅斯地區羅斯托夫屬烏克蘭地區，並表示不會承認俄羅斯對羅斯托夫的主權。俄方其後批評卓慧思拒絕聆聽俄方意見，形容俄方似在和聾人對話。

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卓慧思（Liz Truss）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面商討烏克蘭危機。卓慧思強調英國希望提供一條外交途徑，來緩和俄烏局勢。

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拉夫羅夫指不會在烏克蘭邊境附近集結軍隊和武器來威脅任何人的說法，遭到卓慧思質疑。卓慧思表示除了要威脅烏克蘭外，她看不到俄羅斯有任何理由要集結10萬兵力於邊境。

卓慧思又表示如果俄羅斯認真對待外交的話，就需撤走軍隊及停止對烏克蘭邊境的威脅。而拉夫羅夫則表示俄方被要求從自己的領土上撤軍，對此事感到遺憾。

俄媒引述兩名外交消息人士指，拉夫羅夫在會議上詢問卓慧思，她是否承認俄羅斯對該國南部地區羅斯托夫（Rostov）和沃羅涅日（Voronezh）的主權。

據悉，卓慧思當時表示英國永遠不會承認俄羅斯在這些地區的主權。英國駐俄大使其後向卓慧思作出糾正。

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而卓慧思事後接受俄羅斯報章RBC訪問時表示，她搞錯拉夫羅夫所說的是烏克蘭地區。

拉夫羅夫會晤後也炮轟卓慧思，指卓慧思會上重覆英國早前提出的聲明及要求時，無視了他的解釋。

拉夫羅夫同時批評西方政客自私，指卓慧思對他的論點毫無反應，讓他感覺如同在和聾啞人對話。

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責任編輯：鄭錦玲