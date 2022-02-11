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【美國通脹】景順趙耀庭：聯儲局加息及物價上漲或導致經濟顯著放緩　具定價能力和高收益企業將跑贏

宏觀解讀 14:18 2022/02/11

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【美國通脹】景順趙耀庭：聯儲局加息及物價上漲或導致經濟顯著放緩　具定價能力和高收益企業將跑贏

美國1月份消費物價指數（CPI）再次上漲，反映通脹仍然高企。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，美國過去一年的總體CPI上升7.5%，是自1982年以來的最高水平，上漲主要受服務（租金、醫療服務）和商品（二手車和服裝）價格推動所致，預期在基數效應和消費者需求放緩的推動下，全年通脹將趨於緩和，但顯然對這預期的風險正在上升。

摩根資管：中美貨幣政策迥異　亞股及新興市場股市可追落後【下一頁】

趙耀庭指，隨美國聯儲局收緊政策，及消費者應對食品價格上漲和房租成本上漲，經濟可能顯著放緩，而在經濟周期的放緩階段，該行仍然看好股票，但意識到在政策不確定性下波動性將持續存在，回報變得更加溫和，股市的波動範圍將變得更加極端，而隨金融環境收緊，具有定價能力和更高收益可見度的優質企業可能會跑贏大市。

他稱，通脹和聯儲局收緊政策加速了商業周期的結束，但景順仍然相信基本情景將會實現，即通脹壓力將隨消費者需求放緩而緩解，供應鏈挑戰將隨著工人重返工作崗位而消退，但他意識到出現「持續通脹」情景的可能性已經上升，即各國央行過於激進地收緊政策並阻礙經濟增長。

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