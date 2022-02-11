「5C」投資主題支持中港股票市場增長

美國聯儲局於去年12月展開買債行動，中國人行則擇機於今年內第二次降低存款準備金率，並啓動20個月以來第二次減息，令A股市場流動資金隨即增加。雖然部分行業陸續出現調整，但中國政府正透過較寬鬆的政策以支持企業，加上中國經濟正在加速結構性轉型，展望中國股票市場仍有不少具潛力的行業及發展機遇，對此我們歸納為五個大主題「5C」，發掘相關受惠行業。

第一個「C」：COVID-ZERO清零政策有望推動工業生產

中國一直維持清零及隔離政策，在2020年成為最早走出疫情的國家之一。全球產業鏈受到疫情影響的時候，中國的政策保證工業生產已經恢復。舉例，中國上半年佔全球的出口份額提升到14.6%。中國出口也拉動整體經濟在2020年超越預期，直到11月的宏觀數據顯示，中國的出口勢頭仍保持良好。

第二個「C」：Common prosperity共同富裕推動本土消費和創新

中央財經委員會於去年8月召開了第十次會議，會議強調共同富裕是社會主義的本質要求。我們相信「共同富裕」旨在縮窄個人、地區及城鄉之間的差距至可接受水平。企業仍可維持盈利能力和資本積累，但增長率將會受限。「把蛋糕做大做好」是共同富裕的基礎，而中國整體經濟可透過本土消費和創新「把蛋糕做大做好」。

第三個「C」：Co-existence科技及電子商貿監管與發展並存，以推動數碼化長遠發展

雖然現在斷言收緊監管措施已經結束可能為時尚早，但我們相信大部份嚴厲措施已經推出，市場亦已消化有關消息。相關平台及行業亦迅速修正其業務與營運模式，讓增長預測得以重設。 我們重申，科技和數碼化可帶來的長遠推動力。

第四個「C」：Carbon碳中和政策推動新能源行業

由於可再生能源業是獲得政府資助的重點策略行業，我們預期該板塊將有穩健的投資機會。由於政府加快發行債券，並推行支持可持續發展的政策，風電和太陽能（光伏）基地的建設已經加速進行。長遠來說，我們認為， 2030年實現碳達峰的路線圖，意味着當局將在更制度化的框架下推行減碳措施。進一步來說，若中國能夠繼續創新、透過製造和生產技術來應對上述能源問題，相信有助達致碳達峰及碳中和。

第五個「C」：Change人口結構轉變

人口結構的轉變，正不斷重塑相關投資主題及機遇，更重要的是改變本土品味。其中，消費升級的概念已由產品轉向服務，能快速迎合本地口味的企業成為贏家。不少本土品牌成功從外資品牌搶佔市場份額，例如運動服裝、護膚和化妝品等範疇。

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