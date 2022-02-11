【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展

▲ YouTube昨（10日）預告在新一年又會有「新搞作」，不但宣布將推出新設計介面、直播功能及擴充創作者盈利方式等功能，更透露有進軍元宇宙和NFT。（YouTube官網圖）

相信不少用戶都會使用YouTube看影片和聽音樂等，而YouTube昨（10日）預告在新一年又會有「新搞作」，不但宣布將推出新設計介面、直播功能及擴充創作者盈利方式等功能，更透露有進軍元宇宙和NFT。

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YouTube產品總監Neal Mohan在官方網誌表示，今年將重點關注Shorts、直播和隨選影片（VOD）三種影片類型發展，並在未來幾個月內針對這三種影片類型，去推出能提升參與度的功能及營利選項。如推出新的影片效果和編輯工具功能、創作者能製作Shorts影片去單獨回覆觀眾留言、聯合直播與自訂頻道規範等等。同時為鼓勵創作者創作及提高營利，亦將測試加BrandConnect 品牌內容、超級留言功能。

在觀眾方面，Mohan留意到在過去一年來，電視依然是最多用戶的觀看類型。故將會推出全新設計，進一步簡化使用者介面，包括更新媒體庫和直播專區，讓觀眾享有更流暢的使用體驗。除此之外，為了促進用戶互動，將提供新功能將允許用戶手機同步留言或分享。

另外，Mohan也提及到元宇宙規劃，有意讓用戶可在元宇宙世界中觀看影片，但首先會著重在遊戲方面的影片，為遊戲內容帶來更生動的觀看體驗。他亦相信，區塊鏈和NFT等新技術，有助創作者與粉絲加深關係，更可帶來新的商業模式，透過先前還不能實現的方式獲得收入。

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責任編輯：黃顯晴

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