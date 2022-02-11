【異動股】正榮地產急跌66%　內媒：傳拒贖回永續債、正榮否認　據報部分持股被斬倉並非大股東歐宗榮

▲ 【異動股】正榮地產午後急跌78% 內媒：傳拒贖回永續債惟正榮已否認 旗下正榮服務曾插近9成

內地據報明確商品房預售金規範，刺激內房股債向上，內房正榮地產 （06158） 早上曾升1.6%，惟市場傳出正榮不打算3月贖回2億美元永續債後，午後突然急插81.4%，低見0.68元，創2018年上市後新低，全日挫66.4%，收報1.23元，成交額11.7億元；同系正榮服務 （06958） 更曾大跌87%，低見0.52元，全日跌57.7%，收報1.73元，成交額4.9億元。翻查資料，近日正榮地產出現大手轉倉，涉約1.1億股。

另據內媒指，據悉，正榮地產實際控制人歐宗榮的部分持股被斬倉。港交所資料顯示，目前歐宗榮擁有正榮地產54.71%的股權以及正榮服務63.26%的股權。不過，有公司相關人士指，目前了解有投資人平倉觸發股價加速下跌，並非由實控人觸發，具體情況仍在了解。

有內媒指，正榮集團美元債周四（10日）下午開始下跌，當中本金2億美金的永續債暴跌，曾由94暴跌約30個點子至55/65。

正榮地產：今日或有機構惡意做空再買入

有傳聞稱正榮將不再按此前計劃在今年3月贖回2億美元永續債，且正榮境外債將重組。有內媒報道指，正榮地產已向投資者澄清將按原計劃贖回2億美元永續債，對於股價大跌，正榮地產表示，今日或有機構惡意做空再買入，公司正在進一步了解股價下跌原因。

正榮地產近日出現大手轉倉行動，翻查CCASS系統，上月20日，合共約2.2%或9603萬股正榮地產持倉由渣打及花旗轉倉至匯豐，以當日收市價3.74元計，市值3.6億元，其後上月26日，再有0.34%或1500萬股正榮地產持倉瑞銀轉倉匯豐，以當日收市價3.7元計，市值5550萬元。

正榮地產上月合約銷售金額約100.11億元人民幣，按年跌41%；期內合約銷售建築面積約為59.6萬平方米，按年跌39.2%，每平方米合約平均售價約1.68萬元，按年跌3.4%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】內房股全線走強 中國1月金融數據強勁＋內地多個地區據指下調房貸利率

【內房危機】融創調整組織架構 由7大區域調為9大區域 股價全日升11%

【業績│內房股】正榮末期息增50%至15仙、股息率2.7厘 今年銷售目標1500億人幣

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

記者：李哲毅