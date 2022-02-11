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【異動股】正榮地產午後急跌78%　內媒：傳拒贖回永續債惟正榮已否認　旗下正榮服務曾插近9成

股市 14:14 2022/02/11

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【異動股】正榮地產午後急跌78%　內媒：傳拒贖回永續債惟正榮已否認　旗下正榮服務曾插近9成

內地據報明確商品房預售金規範，刺激內房股債向上，內房正榮地產 （06158） 早上曾升1.6%，惟午後突然急插78%，低見0.8元，創2018年上市後新低，成交額1.5億元，成交股數1.08億股；同系正榮服務 （06958） 更曾大跌87%，低見0.52元，現跌72%，報1.12元，成交額2.4億元，成交股數2.64億股。翻查資料，近日正榮地產出現大手轉倉，涉約1.1億股。

有內媒指，正榮集團美元債周四（10日）下午開始下跌，當中本金2億美金的永續債暴跌，曾由94暴跌約30個點子至55/65。

有傳聞稱正榮將不再按此前計劃在今年3月贖回2億美元永續債，且正榮境外債將重組。有內媒報道指，正榮地產已向投資者澄清將按原計劃贖回2億美元永續債，對於股價大跌，正榮地產表示，今日或有機構惡意做空再買入，公司正在進一步了解股價下跌原因。

正榮地產近日出現大手轉倉行動，翻查CCASS系統，上月20日，合共約2.2%或9603萬股正榮地產持倉由渣打及花旗轉倉至匯豐，以當日收市價3.74元計，市值3.6億元，其後上月26日，再有0.34%或1500萬股正榮地產持倉瑞銀轉倉匯豐，以當日收市價3.7元計，市值5550萬元。

正榮地產上月合約銷售金額約100.11億元人民幣，按年跌41%；期內合約銷售建築面積約為59.6萬平方米，按年跌39.2%，每平方米合約平均售價約1.68萬元，按年跌3.4%。

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記者：李哲毅

港股 正榮地產（06158） 正榮服務（06958）

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