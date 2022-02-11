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【專家教路】網絡釣魚事故連續四年上升 提防NFT元宇宙等保安風險

理財智慧 14:30 2022/02/11

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香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT），總結去年香港資訊保安狀況，表示中心在去年處理的7,725宗保安事故中，最主要事故為網絡釣魚及殭屍網絡。此外，中心亦發布了今年的保安預測，當中近年大熱的NFT、元宇宙、加密貨幣、5G及人工智能技術等主題，均被納入為必須留意的保安風險。

【溫股知新】恒指區間上又落    高息國策股落鑊

HKCERT去年共處理7,725宗保安事故，當中最主要事故為網絡釣魚（3,737宗，佔48％），較2020年增加7%，連續四年上升並創新高，當中逾七成事故涉及網上購物或網上銀行。而第二主要事故為殭屍網絡（3,479宗，佔45％），當中約半屬Avalanche殭屍網絡；事故較去年下跌16%，主因相信是2020年35個地區聯手成功摧毀全球最大的殭屍網絡之一的Necurs，令感染該病毒的本地連網設備不再受其操控所致。

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【延伸閱讀】【虛擬經濟】香港電腦保安事故協調中心專家教路 如何保護NFT資產

【延伸閱讀】【元宇宙】元宇宙年宵吸引逾5.2萬參觀者入場 成疫下活動新常態

HKCERT亦列舉了今年必須留意的五大保安風險：

1. NFT及元宇宙涉及新型虛擬資產儲存、交易及大量數據往來，當中亦包含虛擬世界中不同用戶的活動資訊，因此相關的資訊保安將備受更大關注；

2. 加密貨幣價值持續攀升及相關市場不斷擴張，不法分子會從有關的貨幣交易和儲存兩方面入手盜取用戶敏感資料，進入賬戶轉走貨幣，或作其他惡意用途；

3. 利用新興科技（例如：5G、物聯網、人工智能、二維碼等）應用普及和潛在保安漏洞發動的網絡攻擊將趨多元化，如人工智能欺詐、利用二維碼登入的賬戶騎劫攻擊等；

4. 疫情持續將進一步加快供應鏈互連和數碼化，透過攻擊第三方服務供應商來入侵最終目標機構的供應鏈攻擊亦會相應上升；以及

5. 網絡攻擊將會變得更具針對性及有組織，多重勒索軟件及針對個別行業（例如：網上購物、電子銀行）的釣魚攻擊將成常態。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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