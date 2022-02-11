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【上車盤】錯失置業時機先可怕　年輕人327萬購屯門萬寶大廈

股樓投資 14:46 2022/02/11

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樓市前景未明，業主擴闊議價空間，有年輕人趁機置業。中原地產杜詩敏說，屯門萬寶大廈中層F室成交，實用面積263平方呎，一房間隔，原叫價355萬元放盤，終減價28萬元，以327萬元易手，實用呎價約12,433元。

杜詩敏透露，買家為年青上車客，想把握疫情下的時機入市，所以積極覓盤，日前參觀上址，見銀碼細，業主亦肯減價，所以迅速拍板承接。資料顯示，原業主於2010年初以76.8萬元買入單位，持貨12年，現帳面獲利250.2萬元，物業期內升值約3.3倍。

值得留意的是，萬寶大廈與利寶大廈、麗寶大廈，合稱「置樂三寶」，皆因單位銀碼細，叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元，惟置樂三寶放盤不多，而且是單幢樓設計，樓齡均逾30年。

同場加映【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 黃卓賢

萬寶大廈 屯門 上車盤 中原地產

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