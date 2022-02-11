【第五波疫情】中銀香港天水圍及觀塘廣場分行均有員工初確　暫停營業至另行通知

▲ 中銀香港接獲天水圍分行一名員工通知其初步確診感染新冠病毒。

中銀香港 （02388） 分別於2月11日（星期五）傍晚及早上接獲觀塘廣場分行（觀塘開源道 68 號觀塘廣場 G1）及天水圍分行（天水圍天恩路 12-18 號嘉湖（一期）地下 G65 號舖）通知，兩間分行各有一名員工初步確診感染新冠病毒。

觀塘廣場分行將由2月12日（星期六）起暫停營業，直至另行通知。該員工最近一次於觀塘廣場分行上班的日期為2月9日（星期三），上班前探測體溫正常，而工作期間均有佩戴口罩。

至於天水圍分行周五早上已暫停營業，直至另行通知。 同時，該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排該分行的所有員工接受檢測及在家隔離。 中銀香港指，該員工最近一次於天水圍分行上班的日期為2月7日（星期一），上班前探測體溫正常，沒有出現不適症狀。該員工為分行的客戶經理，而工作期間均有佩戴口罩。

中銀香港又指，兩間分行所有員工均嚴格遵守該行防疫措施要求，包括佩戴口罩及做好體溫檢測等。

此外，原定於2月12日及19日（星期六）暫停營業的開源道分行（觀塘開源道55號）將會照常營業。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

相關文章﹕

【第五波疫情】莎莎深水埗V Walk分店主管初步確診 最後上班日為2月5日

【第五波疫情】中信銀行旺角分行一員工昨晚初確 該分行今日起暫停服務

【第五波疫情】東亞銀行沙田廣場分行一員工初確 周五起暫停服務