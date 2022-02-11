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【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）

科技 14:03 2022/02/11

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繼美國《紐約時報》早前以逾百萬美元收購Wordle，而Wordle終於正式告別舊網址，由即日起移至紐約時報網站。（官網圖）

近期猜字遊戲Wordle熱遍全球，在全球每日更有逾百萬人遊玩Wordle。美國《紐約時報》早前更以「7位數字」，即逾百萬美元收購Wordle，而Wordle終於正式告別舊網址，由即日起移至紐約時報網站「https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html」。

【遊戲熱話】為消費者著想？　微軟將主動取消非活躍Game Pass訂戶收費

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如果用戶有玩過Wordle，只要打開網頁，便會發現Wordle網址已自動更新。在新版本中，若細心觀察則可看出Wordle有些微的差別，相比以往界面設計更簡潔明亮，格式的設計相較寬敞。但遊玩方式及規則並無改變。

    點擊圖片放大

Wordle是由英國軟件工程師Josh Wardle在去年10月開發的免費的益智猜字遊戲，並於今年初爆紅，不但掀起全球熱潮，更因此衍生了不少二次創作版本，包括香港語言學家劉擇明創作的粵拼版「Zidou」。玩法與英文版一樣，只是變成粵語拼音版本。

【元宇宙】微軟斥資687億美元收購動視暴雪　為開發元宇宙平台鋪路

責任編輯：黃顯晴

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