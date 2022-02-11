▲ 【第五波疫情】Lalamove免費為小商戶推廣獨家抗疫優惠 用戶最高可享75折優惠

本港第五波疫情繼續爆發，今日再有逾1300宗確診個案。送貨平台Lalamove免費為小商戶推廣獨家抗疫優惠，宣佈將於2月14 日至3月15日推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，集合各行業的中小企在Lalamove平台上推廣獨家優惠，而用戶亦可籍此享用不同優惠。

現時該計劃已有超過50家商戶參與，參加商戶來自不同範疇，包括餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品、潮流衣飾等，提供75折至95折不等的獨家優惠。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，Lalamove作為眾多中小企客戶的物流合作夥伴，是次合作的中小企夥伴除可利用Lalamove平台宣傳推廣，更可利用Lalamove送貨服務，繼續為留家的消費者送上產品和服務。

至於Lalamove用戶可到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，登記成為「Lalamove獎賞計劃」會員後，即可無限次換領「撐中小企優惠」電子優惠券，而不用扣除任何積分。用戶親臨門市選購時可出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠；於網上商店下單時則可輸入優惠碼享受優惠。

除此以外，更可選擇Lalamove極速送 貨，以優惠碼「LALASUPPORT」兌換運費折扣優惠券，call車即減港幣$20。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

相關文章：

【第五波疫情】消息：本港新增逾1300宗確診個案 華大基因：冀內地派千人來港將每日檢測量升至300萬

【互聯網監管】滴滴出行、貨拉拉Lalamove遭交通運輸部約談

【年宵花市】Lalamove夥拍本地花店辦網上花市 幫襯指定花場Call車可減28元