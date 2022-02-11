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【著數優惠】Lalamove變網購平台？　平台集合逾50個中小商戶優惠　低至75折

商業 13:37 2022/02/11

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由2月14日起，推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，平台上將集合各行各業的商戶優惠。（Lalamove提供圖片）

Lalamove宣布由2月14日起，推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，在Lalamove平台上集合各行各業的商戶優惠。

【情人節2022】情人節訂座率已滿7成　商戶為吸客不收按金

Lalamove過往只集中提供物流服務，但考慮到近日中小企受疫情影響，故Lalamove宣佈將於2月14日至3月15日推出「Lalamove撐你撐中小企」活動。其Lalamove平台上將集合不同範疇的獨家優惠，現有超過50間商戶參與，包括餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品、潮流衣飾等，提供75折至95折不等的獨家優惠。

由2月14日至3月15日，Lalamove用戶可到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，登記成為「Lalamove獎賞計劃」會員後，即可無限次換領「撐中小企優惠」電子優惠券，而不用扣除任何積分。用戶親臨門市選購時可出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠。

於網上商店下單時則可輸入優惠碼享受優惠。不同商戶的折扣優惠不一，詳情請瀏覽活動網頁。是次合作的中小企夥伴除可利用Lalamove平台宣傳推廣，更可利用Lalamove送貨服務，繼續為留家的消費者送上產品和服務。

【職場動向】「大辭職潮」下想轉行　邊個行業Google搜尋量最高？

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責任編輯：葉泳珊

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