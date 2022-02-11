【智能手錶】TAG Heuer 智能手錶可升級 WearOS 3.0　定價 14,400 元起

TAG Heuer 宣布推出新一代智能手錶，沿用 Google 的 WearOS 作業系統，有 42 毫米和 45 毫米兩款型號，定價 14,400 元起，於 3 月 10 日開售。

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TAG Heuer 的 Connected 智能手錶系列一直走高檔路線，其「舊換新」計劃亦適用於今次新產品。 TAG Heuer 仍然和上代產品一樣，採用 Google 的 WearOS 作業系統，新錶推時會預戴 WearOS 2.0 ，日後亦可升級到 WearOS 3.0 。電池用量方面， 官方指出， 45 毫米型號的電池壽命延長了 30% ，用家可持續使用腕錶進行運動追蹤。即使使用高爾夫功能 5 小時，45 毫米型號仍有一天的電池續航時間。至於 42 毫米型號，電池量可供用家一整天使用健身應用程式。

▲ TAG Heuer 有 Connected Calibre E4 有 42 毫米和 45 毫米兩款型號供選擇。

「舊換新」計劃適用

技術規格上，新錶增加了高度計，可測量佩戴者位置高度，幫助用家更精確地追踪跑步或踏單車等戶外活動。另外新錶亦配備加速度計、心率監測器、指南針和 GPS 衛星定位系統。配合 TAG Heuer Sports 運動應用程式，用家可以追踪個人在游泳、踏單車、打高爾夫球、跑步（室內和室外）和步行等方面的表現。

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42 毫米的 Connected Calibre E4 定價由16,050元、15,250元、14,400元不等。 45毫米的 Connected Calibre E4 則分別有 18,100元、 16,450 元及 20,200 元版本，視乎不同的錶帶及錶身物料設計而定。

TAG Heuer 亦一直有為其 Connected 系列用戶提供「舊換新」計劃，用家今次可攜同合規格的前代 TAG Heuer Connected 智能腕錶裝置，以換取一定積分，透過「舊換新」積分購買全新合規格的 Connected Watch Calibre E4 智能腕錶。

記者：彭振濠

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