▲ 【小米1810】小米取得月亮拍攝專利授權 料日後可用手機影出清晰月亮圖像

可以直接用手機拍攝清晰的月亮圖片或成未來手機賣點，繼華為後獲得了「一種拍攝月亮的方法和電子設備」的專利授權，小米 （01810） 據報近日獲得月亮拍攝專利授權，據天眼查顯示，北京小米移動軟件有線公司獲得「拍攝方法、裝置、終端及可讀存儲介質」專利授權，摘要顯示，專利授權屬於圖像處理領域，包括啟動拍攝程序中的月亮拍攝模式，調整所屬拍攝程序中的拍攝參數為月亮模式所對應的拍攝參數。

小米今次獲專利授權後，由於月亮拍攝模式具有對應的拍攝參數，而非Auto模式自動生成的拍攝參數，預計將能夠拍攝得到圖像質量較佳的月亮圖像，從而解決適用於人像或周邊景物的Auto模式無法調整到合適的拍攝參數，導致成像質量較差的問題。

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記者：李哲毅