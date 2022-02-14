  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】AlipayHK「易乘碼」擴至全數專營巴士　開通用戶逾100萬

Hot Talk 16:16 2022/02/14

分享：

【AlipayHK】AlipayHK「易乘碼」周日擴至九巴全線超過4,000部巴士　年內電車亦會接入

螞蟻集團控股的AlipayHK表示，為本地交通研發的「易乘碼」已於周日（2月13日）擴展至載通 （00062） 旗下九巴全線超過4,000部巴士，並於周二（15日）覆蓋新大嶼山巴士旗下所有巴士。AlipayHK表示，屆時AlipayHK將覆蓋全港所有專營巴士，並指開通「易乘碼」用戶突破100萬。

AlipayHK上周表示，九巴加入易乘碼後，AlipayHK同樣可以應用九巴區域性雙向分段收費計劃和九巴轉乘優惠。繼巴士之後，AlipayHK年內會在香港電車亦將陸續接入「易乘碼」，未來將覆蓋全港近九成公共交通服務。

港鐵二維碼付費乘車2月20日加入WeChat Pay、銀聯雲閃付，使用流程可見【下一頁】

港鐵最新公布擴大二維碼支付合作至騰訊 （00700） 旗下WeChatPayHK、雲閃付App，不再與AlipayHK獨家合作。

AlipayHK最新公布易乘碼個別營運數據，除了開通用戶達100萬，公司指，去年使用易乘碼平均每程車費近港幣8元，近8成用戶曾使用AlipayHK優惠支付車資，顯示中短途乘客更願意使用AlipayHK搭車，而早晚上落班高峰易乘碼使用量尤為明顯，顯示用易乘碼搭車最受在職人士歡迎。

【開市追揸沽】港股可試二萬五？又到恒指季檢前瞻（附time code）

相關文章：【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案

相關文章：【中港通關】AlipayHK及支付寶可直接開通「港康碼」

開啟hket App，閱讀全文
港股 九巴 易乘碼 電車 巴士 支付寶 香港 載通（00062）

上一篇文章

【正榮地產】正榮地產再插15%　此前澄清離岸債務證券及控股股東報道不實、集團營運仍屬正常

下一篇文章

【港股市況】恒生指數跌350點　阿里巴巴、美團、京東齊跌3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【港股市況】恒生指數跌350點　阿里巴巴、美團、京東齊跌3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌350點　阿里巴巴、美團、京東齊跌3%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」
【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款