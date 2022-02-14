【電子支付】AlipayHK「易乘碼」擴至全數專營巴士　開通用戶逾100萬

▲ 【AlipayHK】AlipayHK「易乘碼」周日擴至九巴全線超過4,000部巴士 年內電車亦會接入

螞蟻集團控股的AlipayHK表示，為本地交通研發的「易乘碼」已於周日（2月13日）擴展至載通 （00062） 旗下九巴全線超過4,000部巴士，並於周二（15日）覆蓋新大嶼山巴士旗下所有巴士。AlipayHK表示，屆時AlipayHK將覆蓋全港所有專營巴士，並指開通「易乘碼」用戶突破100萬。

AlipayHK上周表示，九巴加入易乘碼後，AlipayHK同樣可以應用九巴區域性雙向分段收費計劃和九巴轉乘優惠。繼巴士之後，AlipayHK年內會在香港電車亦將陸續接入「易乘碼」，未來將覆蓋全港近九成公共交通服務。

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AlipayHK最新公布易乘碼個別營運數據，除了開通用戶達100萬，公司指，去年使用易乘碼平均每程車費近港幣8元，近8成用戶曾使用AlipayHK優惠支付車資，顯示中短途乘客更願意使用AlipayHK搭車，而早晚上落班高峰易乘碼使用量尤為明顯，顯示用易乘碼搭車最受在職人士歡迎。

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