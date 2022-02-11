【中芯國際 981】受惠晶片荒 上季銷售收入創新高 高盛睇中芯國際37.6元

受惠疫情和晶片荒，中芯國際（00981）業績表現符合預期，去年第四季收入按年升61.1%，至15.8億美元創季度新高，並首次突破15億美元；純利按年升107.7%至5.34億美元，每股純利7美仙。受績優帶動，中芯股價今日（11日）高見20.5元，最多升4.3%，暫報20.3元，升3.3%，成交額9.6億元。

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高盛發表研究報告指，中芯去年第四季度收入符合公司指引，毛利率35%也達到指引的高端，而今年的資本支出預計為50億美元。該行將其今年第一季度的強勁指引歸功於產能擴張、更強勁的需求和更好的晶圓平均價格，由CIS、MCU、PMIC等驅動。

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該行上調中芯今年的收入、營運溢利及凈利潤預測分別5%、12%及11%，並維持對其「買入」評級，目標價37.6元，相當於預測今年市盈率24倍。

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記者：郭秀慧