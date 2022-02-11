加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令

加拿大的反疫苗強制接種示威者本周升級行動，堵塞與美國接壤的跨境大橋。溫莎市是加拿大汽車製造重點地區，多間車廠不滿示威影響生產，正向法院申請禁制令結束示威。溫莎市政府周四（10日）表示，一旦獲批會和警方合作執行禁制令。

美加跨境大橋被堵或日損3.9億 恐加劇供應鏈問題 【下一頁】

加拿大示威者用車隊堵塞連接安大略省溫莎市和美國密歇根州底特律市的大橋交通。溫莎市（Windsor）汽車行業團體正向法院申請禁制令，希望能結束示威者封橋抗議行為。

安大略省高等法院將於當地周五（11日）舉行聽證會。溫莎市長狄更斯（Drew Dilkens）周四表示，若法院一旦批出，當局將與警方合作執行。若有需要將會移走擅自闖入市政道路人士，以開通道路容許貨物過境。

狄更斯透露， 汽車零件製造商協會（Automotive Parts Manufacturers' Association）及加拿大汽車製造商協會（Canadian Vehicle Manufacturers' Association）牽頭入稟，溫莎市政府及商會則是協助角色。

狄更斯指，示威活動已構成國家危機，每天為商品及食品等領域帶來高達4億加元（約24.5億港元）的經濟損失。他同時指示威者未有明確的要求，對此感到失望。

加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋 【下一頁】

美國密歇根州（Michigan）州長惠特曼（Gretchen Whitmer）表示，封橋示威對社區、汽車、製造業等都造成影響，打擊僱員收入及工廠生產線，呼籲加拿大當局盡快解決。美國汽車工人聯合會（United Auto Workers）發言人表示，目前對工人影響微乎其微，但警告長期關閉或會造成更嚴重後果，並透露部分運載零件貨車需1日內多次往返。

全球第四大汽車製造商Stellantis 表示，封橋示威為努力從疫情復甦的行業帶來更大困難，希望盡快達成解決方案，令工廠恢復正常運作。福特汽車發言人亦指，封橋示威損害工人、客戶等持份者利益，呼籲盡快解決問題。

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責任編輯：李俊儀