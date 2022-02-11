【寵物商機】主人視愛寵如子女　寵物藥妝2021財年生意升50%

港人在疫情下注重保健養生，寵物主人愛寵物如子女，貓狗保健也趨盛行。御藥堂前主席、寵物藥妝創辦人陳恩德表示，飼主願意花時間和金錢照顧寵物，2021年財年零售生意按年增長50%。

惟每逢本地爆發新一波疫情，門店人流也明顯減少。為保品牌生意不受疫情影響，自去年中起，增加綫上宣傳，截至2022年1月，帶動網店生意按年大增80%，活躍用戶近1.2萬人。

▲ 御藥堂前主席、寵物藥妝創辦人陳恩德預料，寵物行業需求持續向好。（湯致遠攝）

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事實上，市場調查公司Report Ocean的一項研究提及，全球寵物美容產品市場雖然較小，但較為成熟，並在過去10年持續錄得增長。皆因隨着愈來愈多小型核心家庭出現，他們會選擇飼養寵物，帶動該市場急速增長。加上飼養寵物愈趨人性化、寵物健康意識上升，預計2025年的全球寵物美容產品市場規模達54.88億美元（約428億港元），2018年至2025年的複合年增長率為4.5%。

可口可樂業績勝預期 新包裝推動ESG目標

寵物行業的前景大，陳恩德也看好本地寵物美容市場設「寵物美妝」，首間新店在2月17日開業。他透露，該店斥約300萬元，裝飾設計主打奢華風格，設備有美容、室內泳池，甚至瞄準疫下商機，提供寄宿服務。

惟新店尚沒開業，本地爆發第五波疫情，計劃提供緊貼時下需求的服務，包括高危地區寵物寄宿服務，主人若不幸接受強制檢測和隔離時，也不會出現沒人照顧家中寵物問題。

他稱，未來會繼續在各區開寵物美妝店。為了要突圍而出，店內將提供寵物護理的常識外，還會選址鄰近獸醫診所，方便和吸引工作繁忙的客人光顧。

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覓地設寵物樂園 冀照顧動物生老病死

「我飼養兩狗一貓，但陪伴牠們的時間及空間始終不足，感到有所虧欠。」他認為，愛護寵物也不只限仍在生時，希望為愛寵、所有小動物，提供一條龍的生老病死服務。目前計劃花費逾億元，於2024年在西貢或下白泥，開設佔地約30萬呎的寵物樂園。

他稱，樂園將為寵物處理生老病死的事，除了提供大片空地、機動遊戲、醫療設備和寵物酒店外，還規劃一個寵物紀念公園。談及會否憂慮有主人忌諱或觸景傷情，他指樂園集娛樂與悼念功能，飼主更可在假日與其他寵物前來，探望已故寵物。

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記者：馬意文