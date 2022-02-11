【有相睇】換樓客見減價盤增多　趁低吸納將軍澳靚裝居屋

近期減價盤增多，吸引不少用家趁低吸納。美聯物業黃少明說，將軍澳居屋英明苑D座中層2室，實用面積554平方呎，早前以640萬元（自由市場價）易手，實用呎價約11,552元。

黃少明透露，買家是同區換樓客，見上址內櫳企理，加上價錢合宜，所以購入自用。從代理提供的相片可見，單位翻新不久，可即買即住。

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資料顯示，原業主於2015年8月以458萬元購入上址，現帳面賺182萬元，物業期內升值四成。談到新期屋苑成交情況，黃少明說，英明苑本月暫錄2宗成交，平均呎價約12,063元。

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