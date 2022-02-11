騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 股市 12:36 2022/02/11 分享： 騰訊 （00700） 今早回調約1%，在ATMX科技股中，騰訊股價近期已升越多條移動平均綫，走勢比其他科技股佳。公司於3月23日公布末期業績，現價短炒策略如何？上望水位有多少？新經濟股板塊中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）提配大家要留意20天綫支持位，詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 2022/02/10 美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 2022/02/10 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 2022/02/10 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲 2022/02/10 鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲 福萊特玻璃6865夠低殘？ 博反彈要識睇位 2022/02/10 福萊特玻璃6865夠低殘？ 博反彈要識睇位 你可能感興趣 美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 19:48 2022/02/10 美團3690可重上245元？ 聚焦CPI影響市場氣氛 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 19:50 2022/02/10 Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？ 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 20:01 2022/02/10 美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納 最新專欄文章 更多 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股有冇條件上二萬五？ 今日 加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股有冇條件上二萬五？ 二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6% 今日 二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6% 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 今日 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 兗礦能源（01171）股價漲逾半成上破20元創新高） A股股價漲一成上破30元 今日 兗礦能源（01171）股價漲逾半成上破20元創新高） A股股價漲一成上破30元 騰訊控股（00700） 騰訊 小米集團－W（01810） 港股 H股 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 新經濟股 天然氣 商品