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騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？

股市 12:36 2022/02/11

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騰訊 （00700） 今早回調約1%，在ATMX科技股中，騰訊股價近期已升越多條移動平均綫，走勢比其他科技股佳。公司於3月23日公布末期業績，現價短炒策略如何？上望水位有多少？新經濟股板塊中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）提配大家要留意20天綫支持位，詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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騰訊控股（00700） 騰訊 小米集團－W（01810） 港股 H股 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 新經濟股 天然氣 商品

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