【安全隱憂】蘋果更新AirTag及尋找App　追蹤警報提醒升級

蘋果（Apple）去年推出的藍芽追蹤器AirTag，方便用戶做到定位、追蹤、尋失物的功能，但同時因為海外發生不少藉AirTag跟蹤他人的惡意事件，引發安全隱憂。蘋果在官網中提到，過去積極與執法部門合作，處理與AirTag惡意跟蹤相關的事件。未來還將為AirTag推出更新，增設提示警告及針對被未知配件追蹤的警報提醒進行升級。

即將推出的AirTag更新中，用戶將會收到一則提示訊息指：「AirTag是用來追蹤物品，而非用來追蹤他人。」並且會提醒用戶，AirTag裝置是與用戶的Apple ID有所關聯，即執法部門可以透過各AirTag來追溯到持有人。

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此外，早前iPhone用戶如果被未知的AirTag追蹤，iPhone在屏幕鎖定或開啟尋找（Find My）App時，只會看到一個資訊模糊的警報：「偵測到附近有未知配件」。惟偵測到附近有未知的AirPods 3、AirPods Pro、AirPods Max，甚至是第三方支援Find My網路的配件，也會彈出同樣警報。因此令用戶難以分辨自己是被 AirTag追蹤，或只是附近有其他人的配件。

針對此漏洞，蘋果表示，未來的軟件更新中會增加警報清晰度，確切地告知用戶，其身旁的是AirTag還是其他類型配件。例如當iPhone偵測到有未知的AirPods Pro與用戶一同移動，便會收到「偵測到未知的AirPods Pro」的警報。

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責任編輯：張寶燕