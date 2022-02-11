美國1月通脹創40年新高 拜登預期今年底大幅放緩

全球受通脹高企問題影響，美國公布1月消費物價指數（CPI）按年升7.5%，再創40年新高。美國總統拜登周四（10日）表示雖然通脹創新高，但預計到了今年底通脹可大幅放緩。

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美國勞工部公布CPI數據兩小時後，拜登（Joe Biden）就公開發表對通脹疲軟的預測。拜登指雖然CPI有所提高，14個諾貝爾獎得獎學者及部分企業高層向其表示，通脹預計於今年底會大幅放緩。

拜登形容美國上月出現實際工資增長，而且去年佔整體通脹約四分之一的汽車領域也有改善，上月汽車價格放緩。

拜登強調政府會繼續對抗多個領域的通脹問題，包括處方藥、兒童及長者護理、能源成本。

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拜登被指早於去年就表示通脹只會是暫時問題，但通脹直到今年初仍持續高企。拜登就為通脹只屬短期問題的言論解畫，表示通脹的根本原因是供應鏈遭到切斷。

他強調現時美國國內也正加緊生產芯片等重要商品，情況料可得到改善。

拜登同日表示降低處方藥價格最終將會有助緩和通脹，減輕美國家庭的經濟負擔同時改善就業和減少赤字。而降低處方藥價格措施為拜登「重建美好未來法案」（Build Back Better）法案的一部分，拜登此舉料希望再推進法案。

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責任編輯：鄭錦玲