▲ 【MPF對沖】醞釀多年取消強積金對沖條例草案終刊憲 2.23提交立法會審議

醞釀多年的取消強積金（MPF）對沖終有突破性進展，政府今日在憲報刊登《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，勞工處發言人稱，政府已完成草擬條例草案，並將於2月23日提交立法會審議。

影響本港百萬打工仔的取消強積金對沖爭議多年，政府在《2018年施政報告》宣布取消強積金對沖安排的優化方案，但接近4年後才正式刊憲及提立法會審議。

勞福局羅致光此前發稱，取消強積金對沖安排將於預算案當天提交立法會，料2025年落實，看【下一頁】

取消MPF「對沖」安排於轉制日起生起 惟限期前受僱仍允MPF「對沖」遣散費

取消「對沖」安排將由指定日期起生效（轉制日）。在轉制日後，僱主不可以用強積金制度下僱主的強制性供款累算權益「對沖」僱員的遣散費或長服金。至於僱主的自願性供款及其累算權益，以及歸因於僱員服務年數的酬金，則可繼續用於「對沖」轉制前或後的遣散費或長服金。

然而，條例草案建議取消「對沖」安排不具追溯力。如僱員在轉制日之前已受僱，僱主可繼續用其強積金供款累算權益，（不論是在轉制日前、當日及之後作出，及不論是強制性或自願性供款），「對沖」僱員在轉制日前的受僱期所產生的遣散費及長服金。

政府：MPF新安排有助減低轉制日前引發大規模裁員潮風險

政府解釋，此安排有助減低在轉制日前引發大規模裁員潮的風險。否則，有些僱主可能會在轉制日前解僱僱員，特別是服務年資較長的僱員，以趕及使用其強積金強制性供款累算權益「對沖」遣散費或長服金。

勞工處發言人指出，取消對沖安排有助改善僱員的退休保障，也可鞏固強積金作為香港退休保障制度其中一根重要支柱的功能。

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