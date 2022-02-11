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【石Sir午市閒談】今日推介越秀交通基建｜潤電、中芯、中鋁、中國重汽、百勝中國最新部署

股市 12:31 2022/02/11

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恒生指數中午收報24943點，升19點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介越秀交通基建 （01052） ，另亦會分析潤電 （00836） 、中芯 （00981） 、中鋁 （02600） 、中國重汽 （03808） 、百勝中國 （09987） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 越秀交通基建（01052） 華潤電力（00836） 中芯國際（00981） 中國鋁業（02600） 中國重汽（03808） 百勝中國－S（09987） 石鏡泉
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