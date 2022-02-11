【大行報告】高盛：本港地產股走勢與息口同步、籲伺機吸個別股份　升新世界至「買入」（附個股目標價）

▲ 【大行報告】高盛：本港地產股走勢與息口同步、籲伺機吸個別股份 升新世界至「買入」

美國今年加息毫無懸念，高盛認為，與上一個加息周期不同，現時香港經濟在疫情影響下，中港仍未通關，經濟正在放緩，但本港地產股平均股息率高達5.5厘，較上一個加息周期高1厘，而且股價較資產淨值（NAV）折讓幅度較高達65%，幅度亦高於前一個加息周期。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

高盛指，根據上一個加息周期，本港地產股與息口同步上揚，當中新世界發展 （00017） 於2015年第四季至2019年第四季期間累升39%，跑贏大市，因為建議投資者可伺機在本港地產股中「尋寶」，但要審慎選擇個股。

高盛將新世界評級由「中性」調高至「買入」，因新世界的投資物業盈利持續領跑，而且盈利來源快速轉向至更穩定的經常性收入，在房地產行業賣樓收益大幅波動下，新世界料可看高一線。

其他地產股方面，高盛將恒基地產 （00012） 降級至「沽售」，並將嘉里 （00683） 調低至「中性」。高盛解釋，恒地及嘉里未來的資本開支相對龐大，兩者未來2至3年負債比率料上升，增派息的可能性亦下降。

高盛：長實非地產業務盈利增長理想

高盛維持長實 （01113） 「買入」評級，預期長實的非地產相關業務（基建及公用）盈利增長理想，將帶動股息快速上升。

高盛調低本港地產股2021至2023財年每股盈利平均預測2%至7%，以反映利息成本上升、住宅樓價下跌及最新建築計劃，而中線息率上升、收入增速放慢及供應增加，均不利住宅樓價前景，因此調低2022至2024年住宅樓價預測，由原本估計每年平均增長4%，調低到今年樓價持平，2023至2024年以年率化跌5%。

高盛經濟師預期，聯儲局將於3月起加息，今年料加息125點子，未來兩年將累計加息250點子。

相關文章：【大行報告】里昂：新世界全年股息至少維持2.06元 中港銷售料達標、升級至「買入」

相關文章：【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦 李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份

相關文章：希慎夥恒基地產合作發展土瓜灣重建項目 大摩：作價合理籲增持