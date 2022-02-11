  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (五) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛：本港地產股走勢與息口同步、籲伺機吸個別股份　升新世界至「買入」（附個股目標價）

股市 12:05 2022/02/11

分享：

【大行報告】高盛：本港地產股走勢與息口同步、籲伺機吸個別股份　升新世界至「買入」

美國今年加息毫無懸念，高盛認為，與上一個加息周期不同，現時香港經濟在疫情影響下，中港仍未通關，經濟正在放緩，但本港地產股平均股息率高達5.5厘，較上一個加息周期高1厘，而且股價較資產淨值（NAV）折讓幅度較高達65%，幅度亦高於前一個加息周期。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

高盛指，根據上一個加息周期，本港地產股與息口同步上揚，當中新世界發展 （00017） 於2015年第四季至2019年第四季期間累升39%，跑贏大市，因為建議投資者可伺機在本港地產股中「尋寶」，但要審慎選擇個股。

新世界夥Prenetics向6家非牟利機構派20萬套快速檢測包【下一頁】

高盛將新世界評級由「中性」調高至「買入」，因新世界的投資物業盈利持續領跑，而且盈利來源快速轉向至更穩定的經常性收入，在房地產行業賣樓收益大幅波動下，新世界料可看高一線。

其他地產股方面，高盛將恒基地產 （00012） 降級至「沽售」，並將嘉里 （00683） 調低至「中性」。高盛解釋，恒地及嘉里未來的資本開支相對龐大，兩者未來2至3年負債比率料上升，增派息的可能性亦下降。

高盛：長實非地產業務盈利增長理想

高盛維持長實 （01113） 「買入」評級，預期長實的非地產相關業務（基建及公用）盈利增長理想，將帶動股息快速上升。

高盛調低本港地產股2021至2023財年每股盈利平均預測2%至7%，以反映利息成本上升、住宅樓價下跌及最新建築計劃，而中線息率上升、收入增速放慢及供應增加，均不利住宅樓價前景，因此調低2022至2024年住宅樓價預測，由原本估計每年平均增長4%，調低到今年樓價持平，2023至2024年以年率化跌5%。

高盛經濟師預期，聯儲局將於3月起加息，今年料加息125點子，未來兩年將累計加息250點子。

相關文章：【大行報告】里昂：新世界全年股息至少維持2.06元　中港銷售料達標、升級至「買入」

相關文章：【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份

相關文章：希慎夥恒基地產合作發展土瓜灣重建項目 大摩：作價合理籲增持

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

港股 大行報告 嘉里建設（00683） 長實集團（01113） 樓價 派息 買入 每股資產淨值 恒基 嘉里
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款