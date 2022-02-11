【Google動向】太少用戶？　Google關閉Currents服務　稱有更合適替代方案

Google Currents服務早於2019年推出，在定位上是取代商用應用程式和協作工具Google Workspace（前稱G Suite）內的Google+服務，並向其用戶開放，讓企業透過Currents傳遞或是發布資訊。不過據Google最新公布，計劃將關閉Google Currents服務，並從2023年起推薦使用Google Spaces。

Google表示，隨著Spaces服務推出，計劃由2023年開始逐步關閉Google Currents，並將剩餘的內容和社區帶入Spaces體驗，幫助用戶更有效地溝通和協作。Google Currents管理員將於未來數月內，從電郵獲得更多詳細信息，包括遷移指南。

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Google Spaces為線上社群平台，分別向iOS、Android與網頁平台用戶提供服務，類似於Facebook的群組功能，可以讓有共同興趣的線上用戶建立討論群組。該服務還整合了YouTube、Google Search等功能，用戶可透過Google帳號登入使用。

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Google又指，將Google Currents升級到Spaces，可讓用戶無需再抱著單獨且孤立的目的來工作，並提供更合適當今世代的企業級體驗。同時承諾讓Spaces成為比Currents更合適的替代方案，將輔以新功能如支援更大社區、高級搜索、以及內容審核工具等，並即將整合Gmail郵件服務。

責任編輯：張寶燕

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