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二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6%

股市 12:30 2022/02/11

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內房股升勢未停，繼大型內房股包括中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 後，多隻二綫內房股今早發力追上。融創中國 （01516） 、中國奧園 （03883） 、富力地產 （02777） 、合景泰富 （01813） 股價今早全綫升超過6%。至於中海外、碧桂園、雅居樂 （03383） 等，服價亦有逾半成升幅。

*港股形勢點睇，重溫《ET開市直擊》黃偉豪（Ravi）為你分析*

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

據內媒報道，全國性的商品房預售資金監督管理辦法於近日制定出台。辦法規定，預售資金監管額度由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等因素確定，當監管賬戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可由房企提取使用。

管理辦法還明確了預售資金監管的基本標準。對監管資金監管額度、交納範圍、取用條件等進行了明確。各地在此基礎上因城施策制定細則，有利於引導優化預售資金監管。
 

由於原本預售資金監管政策並非全國統一規定，此前出台的《城市商品房預售管理辦法》為原則性規定，故部分地方預售資金監管存在政策不明確、提取基數和提取比例過高、提取節奏不合理等問題。

分析指允許房企在預售資金達到監管額度後，可自由提取使用超出額度的資金，將有助於提升房企資金的流動性，增強商品房預售資金使用的靈活性，對於此前部分地方在預售資金管理執行過程中過於嚴格的做法有糾偏效果。

欄名 : 3分鐘睇股

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