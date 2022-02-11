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【北水動向】多隻港股主題ETF規模創新高 大落後引北水注意？

股樓投資 13:11 2022/02/11

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據內地報道，近期國內一眾港股主題ETF規模持續創出新高。在華夏恒生互聯網科技業ETF創下230億元（人民幣，下同）規模新高的同時，華夏恒生科技ETF、博時恒生醫療保健ETF、富國中證港股通互聯網ETF亦迎來了規模新高。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

以華夏恒生互聯網科技業ETF為例，該基金獲得了資金持續性流入。截至周三（9日），該基金份額達到398.13億份，與去年底增長20.5%。此外，華夏恒生互聯網科技業ETF的資產淨值也達到230.52億元，較去年底增長22.4%。

【延伸閱讀】2022年部署：滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股，請按【見下頁

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市場分析，因港股大落，今年恒指止跌回升，周四（10日）更一度重上25000點，相對其他股市實在亮眼，於是吸引了北水的注意。按照周三的基金淨值計算，華夏恒生科技ETF、博時恒生醫療保健ETF、富國中證港股通互聯網ETF的資產淨值分別增長22.9%、40.1%、82.2%。

【同場加映】青姐話：財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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記者：林衛

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