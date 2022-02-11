【中國放水】中國1月社融數據開門紅 寬信貸力挺穩增長

中國人民銀行日前公布，1月人民幣新增貸款3.98萬億元（人民幣，下同），1月社會融資規模增量6.17萬億元，單月數據雙雙創歷史新高。此外，1月廣義貨幣供應（M2）大幅回升9.8%，明顯超出市場預期。市場分析，信貸、社融「開門紅」體現了貨幣政策靠前發力，激發融資需求，力挺穩增長。

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1月信貸「開門紅」主要是由企業貸款拉動。民生銀行首席研究員溫彬認為，企業部門新增貸款規模佔全部新增的84.4%，其中中長期貸款增加反映出基建投資等項目開始發力。「企業對紓困資金的需求較為旺盛，因此短期貸款和票據融資大幅多增。但在逆周期調控加速發力背景下，企業中長期資金需求動力上升，表明企業對經濟發展預期回暖。」

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中國銀行研究院研究員梁斯表示，從社會融資規模增量的構成看，主要項目同比大多出現明顯多增。從直接融資看，債券融資同比明顯多增，企業債券淨融資、政府債券淨融資合計多增5,471億元，支撐社會融資規模增量走強。

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記者：林衛